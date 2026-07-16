Salute

Tumori, Ail Milano Monza Brianza celebra 50 anni accanto ai pazienti oncoematologici

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(Adnkronos) – In occasione dei primi 50 anni di attività, Ail Milano Monza Brianza organizza, il prossimo 2 ottobre, un incontro dedicato ai progressi della ricerca onco-ematologica e al suo impegno accanto ai pazienti per condividere la sua storia e le sfide per il futuro, insieme a medici, ricercatori, volontari, sostenitori e istituzioni.  Titolo dell’incontro – '50 anni accanto ai pazienti. Ricerca. Cura. Futuro' – richiama anche l’impegno che l’Associazione italiana contro leucemia, linfomi e mieloma- Milano Monza Brianza ha assunto nei confronti dei malati oncoematologici e dei loro caregiver nel 1976, anno della sua costituzione, e che ha sempre mantenuto in 5 decadi di attività.  “Essere accanto ai malati significa prima di tutto ascoltare bisogni espressi e inespressi, timori, speranze – afferma Federica Fiorani, Presidente di Ail Milano Monza Brianza – E così, in 50 anni, abbiamo lavorato per dare risposte concrete e tempestive ai pazienti affetti da un tumore del sangue che non possono aspettare”. L’appuntamento – informa l’associazione – è all’Istituto dei Ciechi di Milano in Via Vivaio 7 a Milano. Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Luglio 2026

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