(Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) ha approvato un regime di somministrazione alternativo e più flessibile per cemiplimab in tutte le indicazioni attualmente autorizzate per i tumori della cute, del polmone e della cervice uterina. Lo annuncia, in una nota Regeneron, evidenziando che l’approvazione introduce la possibilità di passare a un regime di mantenimento con una dose più elevata di cemiplimab (700 mg) somministrata ogni 6 settimane mediante infusione endovenosa di 30 minuti, dopo un trattamento iniziale di 12 settimane con cemiplimab 350 mg ogni 3 settimane per via endovenosa di 30 minuti. Inoltre, i pazienti che hanno tollerato bene la prima infusione di cemiplimab 350 mg potranno beneficiare di tempi di somministrazione ridotti per le infusioni successive allo stesso dosaggio, da 30 a 15 minuti.

“La gestione di un tumore avanzato richiede un notevole impegno in termini di tempo ed energie da parte di pazienti, caregiver e team clinici – afferma Israel Lowy, Clinical Development Unit Head, Oncology di Regeneron – L’approvazione da parte della Commissione europea di questo schema alternativo di somministrazione di cemiplimab riflette il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni che possano migliorare l’esperienza terapeutica e contribuire ad affrontare le sfide pratiche dell’assistenza oncologica. La possibilità di passare a uno schema di mantenimento ogni 6 settimane e, per alcuni pazienti, di dimezzare i tempi di infusione della dose somministrata ogni 3 settimane, può contribuire a ridurre il carico associato a visite più frequenti e a infusioni più lunghe, offrendo al contempo una maggiore flessibilità organizzativa agli operatori sanitari”.

L’approvazione – riferisce l’azienda – è supportata dai dati di efficacia e sicurezza generati dal programma di sviluppo clinico di cemiplimab, integrati da approfonditi modelli e simulazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, e si applica a tutte le 6 indicazioni attualmente autorizzate nell’Unione europea: in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato (mCscc o laCscc) non candidabili a chirurgia o radioterapia a intento curativo; in monoterapia come trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose (Cscc) ad alto rischio di recidiva dopo intervento chirurgico e radioterapia (consultare Rcp per i criteri di selezione dei pazienti).

Inoltre: in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico (laBcc o mBcc) che hanno manifestato progressione della malattia o che sono intolleranti a un inibitore della via Hedgehog (Hhi); in monoterapia come trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) che esprimono Pd-L1 (in ≥50% delle cellule tumorali), privi di alterazioni di Egfr, Alk o Ros1, affetti da malattia localmente avanzata non candidabile a chemio-radioterapia definitiva o malattia metastatica; in associazione a chemioterapia a base di platino come trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) che esprimono Pd-L1 (in ≥1% delle cellule tumorali), privi di alterazioni di Egfr, Alk o Ros1, affetti da malattia localmente avanzata non candidabile a chemio-radioterapia definitiva o malattia metastatica. Infine, in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico che abbiano manifestato progressione di malattia durante o dopo trattamento chemioterapico a base di platino.

Negli Stati Uniti, una domanda integrativa di autorizzazione biologica (supplemental Biologics License Application, sBla) relativa a questo schema di dosaggio alternativo è attualmente in fase di valutazione da parte della Food and Drug Administration (Fda), con una decisione attesa in marzo 2027.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026