Tumore seno triplo negativo: anticorpi farmaco-coniugati, efficaci e sicuri per una popolazione

E’ un carcinoma è sempre più curabile grazie alla terapia sacituzumab-govitecan che può essere utilizzata, con risultati positivi, in diversi e più ampli sottogruppi di pazienti. Lo dimostrano alcuni studi, Real-World interamente italiani, presentati al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Ne abbiamo parlato con il prof. Andrea Botticelli, Direttore dell’Oncologia del Policlinico Umberto I di Roma



Pubblicato il 10 Novembre 2026