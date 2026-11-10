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Tumore seno triplo negativo: anticorpi farmaco-coniugati, efficaci e sicuri per una popolazione

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E’ un carcinoma è sempre più curabile grazie alla terapia sacituzumab-govitecan che può essere utilizzata, con risultati positivi, in diversi e più ampli sottogruppi di pazienti. Lo dimostrano alcuni studi, Real-World interamente italiani, presentati al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Ne abbiamo parlato con il prof. Andrea Botticelli, Direttore dell’Oncologia del Policlinico Umberto I di Roma


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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