Attualità

Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

La campagna End of Silence di AstraZeneca Italia arriva alla Stazione Termini di Roma dal 9 al 22 novembre con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa punta a superare stigma e paure legati alla diagnosi oncologica, promuovendo una nuova narrazione della malattia. Attraverso frammenti del brano di Silvia Salemi, infatti, il progetto richiama i progressi della ricerca scientifica, delle prevenzione e della diagnosi precoce. Di fondamentale importanza anche il ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle nuove prospettive di cura.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Rosignano, operaio 75enne muore precipitando dal tetto di un capannone: è la seconda vittima in un giorno

9 minuti fa

Biologico italiano, dal Panbio al Pnrr, a Roma bilancio e prospettive nuova Pac

12 minuti fa

Muore a 89 anni e lascia 2 milioni alla pediatria del Sant’Orsola: il gesto di Paola commuove Bologna

19 minuti fa

Tumori: Dorigo (AstraZeneca Italia), ‘una campagna per mettere fine al silenzio sul cancro’

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio