Tumore al polmone, a Roma la campagna End of Silence di Astrazeneca per superare stigmi e silenzi

La campagna End of Silence di AstraZeneca Italia arriva alla Stazione Termini di Roma dal 9 al 22 novembre con un’installazione dedicata al tumore al polmone. L’iniziativa punta a superare stigma e paure legati alla diagnosi oncologica, promuovendo una nuova narrazione della malattia. Attraverso frammenti del brano di Silvia Salemi, infatti, il progetto richiama i progressi della ricerca scientifica, delle prevenzione e della diagnosi precoce. Di fondamentale importanza anche il ruolo della comunicazione e della sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulle nuove prospettive di cura.



Pubblicato il 16 Novembre 2026