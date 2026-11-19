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Favorire l’accesso gratuito al daraxonrasib, il farmaco della speranza contro il cancro al pancreas metastatico, attivando anche in Italia un programma ad hoc finanziato dall’azienda produttrice del Rasonque*. E’ l’appello sottoscritto da 11 organizzazioni italiane impegnate nella tutela dei pazienti oncologici, che incassa il sostegno della Lombardia. Nella Giornata mondiale del tumore del pancreas, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso conferma “la disponibilità della Regione a svolgere un ruolo attivo di raccordo con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il ministero della Salute e la casa farmaceutica” americana Revolution Medicines.

A lanciare la proposta sono Codice Viola (rappresentata da Piero Rivizzigno), Fondazione Paola Marella (con Domenico Traversa), My Everest (Monica Rozzoni), Associazione Pierluigi Natalucci (Roberta Di Pietro), Fondazione Nadia Valsecchi (Federica Valsecchi), Oltre la Ricerca Odv (Francesca Gabellini), aBRCAdabra (Maria Campanella), Associazione Nastro Viola (Viviana Ferrari), Sud4pancreas (Maria Concetta Palazzo), Associazione PanCrea (Katia Guernaccini) e Fondazione Gabriella Fabbrocini (Fabrizio Pallotta). Insieme chiedono l’attivazione di un programma nazionale di uso terapeutico finanziato dall’azienda produttrice, ai sensi del decreto ministeriale del 7 settembre 2017. Tra i punti principali della proposta: la fornitura gratuita di daraxonrasib ai pazienti clinicamente eleggibili, la garanzia della continuità terapeutica per chi ha già iniziato il trattamento, il coinvolgimento di centri oncologici qualificati su tutto il territorio nazionale e l’istituzione di un coordinamento operativo unico per supportare i medici nelle procedure di accesso. Le associazioni chiedono inoltre criteri clinici trasparenti e uniformi per l’individuazione dei pazienti, così da evitare disparità territoriali, e la possibilità di attivare percorsi individuali gratuiti per i casi più urgenti durante la fase di organizzazione del programma nazionale. Infine, sollecitano l’avvio di un confronto urgente con l’azienda farmaceutica e le istituzioni competenti per individuare un percorso di accesso gratuito, equo e tempestivo al trattamento per i pazienti clinicamente eleggibili.

“Abbiamo ricevuto e valutato con grande attenzione la proposta delle associazioni dei pazienti – dichiara Bertolaso – e ne condividiamo l’obiettivo: fare in modo che una nuova opportunità terapeutica possa essere accessibile a tutti coloro che presentano i requisiti clinici per beneficiarne, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalla regione in cui vivono. Per questo siamo pronti a fare la nostra parte, collaborando con Aifa, ministero della Salute e Revolution Medicines per verificare la possibilità di attivare anche in Italia un programma di fornitura gratuita del farmaco, sul modello di quanto già realizzato negli Stati Uniti. Voglio essere molto chiaro: non si tratta di aggirare le procedure regolatorie, né di chiedere deroghe improprie alle regole che garantiscono sicurezza ed efficacia dei medicinali”, tiene a precisare l’assessore. “Si tratta di individuare, attraverso gli strumenti già previsti dalla normativa, una soluzione temporanea che consenta ai pazienti di accedere alle cure mentre si completano i passaggi necessari alla loro ordinaria disponibilità nel nostro Paese. Per chi affronta un tumore metastatico del pancreas – evidenzia Bertolaso – anche pochi mesi possono fare una differenza enorme. Il tempo della burocrazia non sempre coincide con quello della malattia”.

Il sostegno della Lombardia all’appello delle 11 associazioni arriva dopo l’intervento della Regione per consentire la terapia con daraxonrasib a Jessica Scarpa, giovane mamma lecchese affetta da tumore metastatico del pancreas. “Abbiamo scelto di aiutare Jessica perché, di fronte a una concreta possibilità di cura, non potevamo rimanere indifferenti”, spiega Bertolaso. “Siamo altrettanto consapevoli – puntualizza – che non può essere questa la soluzione per tutti. Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B, né può essere necessario ottenere attenzione mediatica per accedere a una terapia. Il nostro impegno per Jessica deve diventare un’occasione per costruire, insieme alle istituzioni nazionali e alle associazioni, un percorso che offra le stesse opportunità agli altri pazienti nelle medesime condizioni cliniche”.

Negli Stati Uniti – ricordano da Palazzo Lombardia – Revolution Medicines ha già attivato un programma di accesso allargato (Expanded Access Program) al daraxonrasib, che ha consentito la distribuzione gratuita del farmaco prima della sua autorizzazione commerciale attraverso una rete di centri oncologici. Secondo i dati comunicati dall’azienda, già ad agosto il programma aveva coinvolto oltre 2.000 pazienti. Daraxonrasib è stato approvato dalla Fda americana il 26 agosto scorso; in Europa, dopo il parere positivo espresso il 15 ottobre dall’Agenzia europea del farmaco Ema, il 16 novembre la terapia ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea. In Italia restano ora da completare i passaggi necessari alla definizione del prezzo, della rimborsabilità e dell’effettiva disponibilità attraverso i canali ordinari del Servizio sanitario nazionale.

“Il fatto che il farmaco abbia ottenuto l’autorizzazione europea rappresenta un passaggio importante – rimarca Bertolaso – Ora dobbiamo lavorare affinché il tempo necessario a completare le procedure nazionali non si trasformi in un ostacolo per chi potrebbe beneficiare del trattamento. L’esperienza americana dimostra che è possibile organizzare programmi di accesso anticipato. Vogliamo verificare se e come questo modello possa essere adattato alla realtà italiana, nel pieno rispetto delle competenze delle autorità regolatorie e delle valutazioni dei medici”. L’impegno della Lombardia, chiarisce l’assessore, è “a mettere a disposizione la propria esperienza e a favorire un confronto operativo tra tutti i soggetti coinvolti. Ringrazio le associazioni per aver presentato una proposta concreta, che non si limita a sollevare un problema, ma individua possibili soluzioni. L’obiettivo è uno solo: non lasciare che pazienti come Jessica perdano, per ragioni economiche o amministrative, la possibilità di accedere a trattamenti che possono contribuire a prolungare la sopravvivenza. Su questo siamo disponibili a lavorare fin da subito, con responsabilità e determinazione”, conclude Bertolaso.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026