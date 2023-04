Tucker Carlson lascia Fox News, via anchorman pro-Trump

(Adnkronos) – Tucker Carlson via da Fox News. Il network annuncia a sorpresa il divorzio dall'anchorman, noto per le sue posizioni ultraconservatrici spesso vicine a quelle di Donald Trump. Carlson è stato a lungo 'padrone' assoluto di un seguitissimo spazio in onda ogni giorno alle 20. L'annuncio di Fox News arriva ad una settimana dall'accordo con cui il network, per la cifra di 787,5 milioni, ha chiuso la causa di diffamazione intentata dalla Dominion Voting Systems dopo la diffusione di news relative alle frodi elettorali nel voto presidenziale del 2020. Quella del 21 aprile, quindi, è stata l'ultima apparizione di Carlson a Fox News. La società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti aveva chiesto all'emittente risarcimenti per 1,6 miliardi di dollari per aver diffuso le accuse di Trump e dei suoi alleati sui presunti brogli. Dal materiale istruttorio – messaggi privati ed email che mostravano come i suoi stessi dirigenti non credessero alle teorie complottiste, ma continuassero a diffonderle per ragioni di audience – era emerso che non solo il presidente di Fox Corporation Rupert Murdoch, ma anche conduttori come Sean Hannity e lo stesso Carlson sapessero dell'infondatezza delle accuse dell'ex presidente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Aprile 2023