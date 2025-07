Tsunami alle Hawaii, il video in time lapse: il mare si ritira

(Adnkronos) – Lo tsunami minaccia anche le Hawaii dopo il terremoto di magnitudo 8.8 che è stato registrato a circa 130 km a sud-est della Kamkatchka. Anche nell'arcipelago, come in Giappone e lungo le coste della Russia, scatta l'allerta. I video in time lapse nella baia di Hanalei mostrano immagini impressionanti: il mare si ritira di una trentina di metri, con un movimento che può diventare il prologo di massicce onde capaci di colpire la costa.



Pubblicato il 30 Luglio 2025