Trump-Zelensky, oggi l’incontro chiave per la pace: le news in diretta

(Adnkronos) – Donald Trump e Volodymyr Zelensky, oggi va in scena l'incontro che può segnare una svolta decisiva nella guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti riceve il presidente ucraino a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo, il piano in 20 punti che secondo Kiev potrebbe consentire di fermare la guerra e garantire la sicurezza all'Ucraina nello scenario post-bellico.  L'incontro inizierà alle 19, ora italiana. 
Pubblicato il 28 Dicembre 2025

