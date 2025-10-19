Attualità

Trump ‘trolla’ i manifestanti, il video con il presidente-re

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Donald Trump 'trolla' chi ha manifestato negli Stati Uniti nel 'No Kings Day'. Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro l'agenda dell'amministrazione considerata 'autoritaria'. Trump, con il ricorso all'intelligenza artificiale, ha reagito pubblicando due video sui suoi profili social.   Nel primo, il presidente si propone come un vero e proprio re: corona in testa, Re Donald saluta i suoi sudditi affacciandosi dal balcone della Casa Bianca. Il secondo video, invece, è a tema 'Top Gun'.  Il presidente pilota il caccia 'King Trump', sorvola i manifestanti e scarica sui cortei una 'bomba' disgustosa. Forse fango, forse altro…  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

E’ morto Sam Rivers, bassista fondatore dei Limp Bizkit

24 minuti fa

Festa Roma, Salemme nel documentario sul dietro le quinte della commedia di De Filippo

45 minuti fa

Tragico schianto ad Asiago, morti tre ventenni

1 ora fa

Marina Berlusconi: “Big tech gente che se ne frega, piattaforme far west”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio