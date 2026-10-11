Trump: “Tregua energetica tra Ucraina e Russia”. Zelensky: “Elezioni se guerra si ferma 2 mesi”

(Adnkronos) – "Con effetto immediato, tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti sono d'accordo. Non violatela!". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con un post sul social Truth annuncia una tregua energetica – con stop agli attacchi contro infrastrutture e impianti – nella guerra tra Ucraina e Russia. Nelle stesse ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde a Trump dopo l'attacco frontale del numero 1 della Casa Bianca. "Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta agli ucraini decidere quando votare e quale persona scegliere. Se Trump vuole le elezioni in Ucraina, dica a Putin di darci 2 mesi: cessate il fuoco di 60 giorni e faremo le elezioni". "E' ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente", ha detto Trump, reagendo alle critiche di Zelensky nei confronti dell'accordo raggiunto da Usa e Russia: Washington sospende le sanzioni energetiche fino ad aprile e Mosca fornirà gasolio agli Stati Uniti. "Non si tratta di fare una guerra per fermare Putin, ma il primo passo è un cessate il fuoco, una tregua energetica", dice Zelensky al network Abc. "Se vogliono una tregua energetica, siamo disponibili. Non attaccateci, non uccidete i nostri bambini e noi smetteremo di colpire il vostro gasolio. Credo sia giusto, un accordo equo", dice il presidente ucraino. Trump reputa Zelensky responsabile per la mancata conclusione della guerra e accusa il presidente ucraino di aver ordinato ripetuti attacchi contro le raffinerie russe, provocando l'aumento del prezzo del gasolio a livello internazionale. "Trump ha detto che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Con tutto il rispetto per il presidente Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader. Sì, siamo in guerra ed è davvero difficile organizzare elezioni in questo momento. Non solo mancherebbero le condizioni di sicurezza e si violerebbero le nostre leggi e la Costituzione, ma la questione fondamentale è disporre delle infrastrutture di sicurezza necessarie per permettere alle persone di andare a votare", afferma Zelensky. "Spetta agli ucraini decidere quando votare, come farlo e quale persona scegliere. So bene che Putin voleva a tutti i costi un cambio di presidenza in Ucraina. Lo capisco. E se il presidente Trump vuole davvero che ci siano cambiamenti attraverso le elezioni — argomento che ho discusso anche con il suo staff — allora dica pure a Putin di darci due mesi: 60 giorni di cessate il fuoco totale e noi organizzeremo le elezioni. Ovviamente, accetteremo qualsiasi scelta del nostro popolo, del popolo ucraino"

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Pubblicato il 11 Ottobre 2026