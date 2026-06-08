Trump tifoso alle Finali Nba, in tribuna per Knicks-Spurs a New York

(Adnkronos) – Donald Trump 'in campo' nelle Finali Nba. Il presidente degli Stati Uniti sarà al Madison Square Garden nella serata di lunedì 8 giugno per gara 3 della serie che i New York Knicks conducono per 2-0 contro i San Antonio Spurs dopo le prime 2 partite giocate in Texas. La presenza di Trump, nelle vesti di tifoso dei Knicks, ovviamente impone l'adozione di misure di sicurezza straordinarie. I tifosi che assisteranno alla partita dovranno presentarsi almeno due ore prima dell'inizio del match: zaini e borse non saranno ammessi nell'impianto. Il New York Police Department ha già chiarito che all'esterno del Garden non sarà organizzato il consueto 'party' dei tifosi davanti al maxischermo. Le forze dell'ordine vogliono evitare la presenza di decine di migliaia di persone nell'area. Il party, con ogni probabilità, verrà ripristinato mercoledì, quando si gioca gara 4 che potrebbe incoronare i Knicks campioni Nba a 53 anni dall'ultimo titolo conquistato. Venerdì, quando New York ha vinto gara 2 a San Antonio, una ventina di persone sono state arrestate all'esterno del Garden. Una donna, in particolare, è stata accusata di aver colpito un agente con un pugno.

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Pubblicato il 8 Giugno 2026