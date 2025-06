Trump stregato dalla giornalista: “E’ bellissima, ora sono nei guai” – Video

(Adnkronos) – "Lei è bellissima. Non dovrei dirlo, potrebbe finire la mia carriera politica. Ma lei è bellissima". Donald Trump, nello Studio Ovale, non lesina complimenti ad una giornalista congolese che presenzia all'evento per la firma dell'accordo di pace tra Congo e Ruanda. "Karoline Leavitt (portavoce della Casa Bianca, ndr) mi aveva detto 'è bellissima'… Ed è vero, è bellissima dentro e fuori", le parole del presidente americano. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Giugno 2025