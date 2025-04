Trump, stop alla conferenza stampa: una persona sviene – Video

(Adnkronos) – Stop alla conferenza stampa di Donald Trump e momenti di tensione alla Casa Bianca. Mentre il presidente degli Stati Uniti risponde alle domande dei media, in particolare sull'Iran, scatta il 'press out': tutti i giornalisti e gli operatori vengono invitati a lasciare rapidamente la sala per una situazione d'emergenza. Il presidente si allontana dal podio e osserva una situazione non ripresa dalle telecamere: una ragazza, a quanto pare, ha accusato un malore ed è stata soccorsa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2025