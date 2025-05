Trump, semaforo rosso: giudice boccia deportazione venezuelani

(Adnkronos) –

Semaforo rosso per Donald Trump nel contrasto all'immigrazione illegale. Un giudice federale del Texas ha emesso un'ordinanza permanente che vieta all'amministrazione di utilizzare l’Alien Enemies Act — una legge risalente al 18esimo secolo – per deportare oltre 130 cittadini venezuelani giudicati criminali verso un carcere in El Salvador. La sentenza rappresenta finora il pronunciamento più ampio tra quelli emessi dagli otto giudici federali attualmente impegnati ad analizzare la legalità dell’impiego del controverso statuto.

Le autorità non avrebbero dovuto far riferimento all'Alien Enemy Act in assenza di prove di invasione e avrebbero dovuto far ricorso eventualmente alll'Immigration and Nationality Act, che definisce le procedure appropriate per l'espulsione nell'ambito di un iter che include un'udienza. Il giudice Fernando Rodriguez Jr., nominato dallo stesso Trump, ha respinto la legittimità del ricorso a una legge di guerra del 1798 per attuare piani di deportazione, dichiarando l'uso dello strumento "non coerente con i principi costituzionali moderni". Il caso riguarda specificamente i venezuelani detenuti nel distretto meridionale del Texas, ma potrebbe avere ripercussioni significative sulle più ampie politiche migratorie dell’amministrazione. "Il presidente non può dichiarare sommariamente che una nazione o un governo straniero ha minacciato o perpetrato un'invasione o un'incursione predatoria negli Stati Uniti, per poi identificare i nemici stranieri soggetti a detenzione o espulsione", ha scritto Rodriguez nel suo provvedimento di 36 pagine. La decisione arriva un paio di giorni dopo il durissimo attacco del presidente ad una parte del potere giudiziario. Nel comizio tenuto a Warren in Michigan per celebrare i primi 100 giorni del proprio mandato, il presidente ha puntato il dito contro "i giudici comunisti e della sinistra radicale. Non possiamo consentirgli di ostacolare l'applicazione delle leggi e svolgere il ruolo che competono solo al presidente", ha detto Trump. "I giudici stanno cercando di appropriarsi del potere concesso al presidente per garantire la sicurezza del paese. Dobbiamo fare qualcosa, questa gente cerca di distruggere il paese. Nessuno fermerà la mia missione per ridare sicurezza all'America", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Maggio 2025