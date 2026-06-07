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Trump sbotta e abbandona intervista: “La stampa è corrotta”

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(Adnkronos) – "Lei è corrotta, la vostra trasmissione è corrotta, le tv sono corrotte. Me ne vado". Donald Trump esplode e interrompe l'intervista con Meet the Press, programma domenicale della Nbc. Il presidente degli Stati Uniti si scaglia contro la giornalista del programma, le riversa addosso una valanga di accuse e alla fine se ne va: "Ne ho abbastanza". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Giugno 2026

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