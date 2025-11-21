Trump riceve Mamdani: “Sarà sindaco eccezionale. Mi chiama despota? Sentito di peggio”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aspettarsi che Zohran Mamdani sarà un ''sindaco eccezionale'' per New York. Dopo un incontro nello Studio Ovale che il tycoon ha definito ''fantastico'' e ''molto produttivo, davvero positivo'', il presidente americano ha detto di avere con Mamdani ''in comune che vogliamo che questa nostra città, che amiamo, prosperi". Il presidente americano, originario di New York, ha detto di essersi "congratulato con lui e abbiamo parlato di alcuni argomenti molto comuni, come l'edilizia abitativa e i prezzi dei prodotti alimentari. Il prezzo del petrolio sta scendendo notevolmente". Trump ha anche offerto un gesto di buona volontà nei confronti del sindaco entrante, affermando che potrebbe persino sorprendere i conservatori. "Credo che avrete, si spera, un sindaco davvero eccezionale", ha detto. "Più si comporta bene, più sono felice. Dirò che non c'è differenza di partito", ha aggiunto affermando che "penso che sorprenderà alcuni conservatori, in realtà, e anche alcuni molto progressisti". Trump ha poi affermato che secondo lui il sindaco potrebbe fare cose "davvero grandiose": ''Vorrei aiutarlo, non danneggiarlo. Voglio dargli un grande aiuto, perché voglio che New York City sia una città grandiosa. Penso che questo sindaco possa fare cose davvero grandiose". Trump ha aggiunto che si sentirebbe "assolutamente" a suo agio a tornare nella sua città natale, New York, sotto l'amministrazione Mamdani. "Siamo d'accordo su molto più di quanto avrei pensato… Voglio che faccia un ottimo lavoro e lo aiuteremo a farlo", ha aggiunto. "Mi hanno detto di peggio di 'despota', non è poi così offensivo. Forse, penso che cambierà idea quando inizieremo a lavorare insieme", ha poi detto Trump interrompendo Mamdani, che stava rispondendo a un giornalista che gli aveva chiesto se avesse nuovamente definito Trump un deposta o un fascista. "Ciò che apprezzo davvero del presidente è che il nostro incontro si è concentrato non sui punti di disaccordo", ma piuttosto sull'obiettivo comune di servire i newyorkesi, ha affermato Mamdani, sottolineando l'impegno ad alleviare quella che ha definito una "crisi del costo della vita". Trump ha poi aggiunto che lui e il sindaco eletto risolveranno le loro divergenze in merito agli agenti dell'Ice nelle città. "Penso che troveremo una soluzione", ha detto Trump. Il presidente americano ha inviato agenti dell'Ice e di altre agenzie federali in diverse città, tra cui Chicago e Charlotte, nell'ambito della stretta sull'immigrazione. Inoltre, più o meno quando Trump ha assunto il controllo federale delle forze di polizia di Washington e ha mobilitato le truppe della Guardia Nazionale, ha lanciato l'idea che New York fosse la prossima destinazione. Mamdani è stato critico dell'Ice, dichiarando alla Cnn che non avrebbe permesso al Dipartimento di Polizia di New York di collaborare nell'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Trump ha affermato che durante l'incontro Mamdani ha parlato di come "vuole una New York sicura". "Quindi lavoreremo insieme. Faremo in modo che se ci sono persone orribili lì, le faremo espellere – ha aggiunto Trump -. Penso che lui voglia farle andare via forse più di me". Dal canto suo sindaco eletto di New York ha detto di aver avuto un "incontro produttivo" con il presidente degli Stati Uniti, incentrato sulle preoccupazioni dei newyorkesi relative al costo della vita. "Ho apprezzato l'incontro con il presidente, come ha detto lui è stato un incontro produttivo incentrato su un luogo che ammiriamo e amiamo entrambi, New York City", ha esordito Mamdani. Mamdani ha sottolineato "la necessità di garantire prezzi accessibili ai newyorkesi, gli 8 milioni e mezzo di persone che chiamano la nostra città casa, e che fanno fatica a permettersi la vita nella città più costosa degli Stati Uniti d'America". Il sindaco di New York ha spiegato che "abbiamo parlato di affitto, di generi alimentari, di utenze. Abbiamo parlato dei diversi modi in cui le persone vengono espulse". Mamdani ha sottolineato di aver "apprezzato il tempo trascorso con il presidente, ho apprezzato la conversazione e non vedo l'ora di lavorare insieme per garantire questa convenienza ai newyorkesi".

Pubblicato il 21 Novembre 2025