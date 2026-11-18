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Donald Trump incontrerà Vladimir Putin al di fuori del trilaterale previsto con Xi Jinping a margine del vertice Apec a Shenzhen, in Cina. Lo ha confermato un funzionario Usa citato dal New York Times dopo le precisazioni arrivate dal Cremlino.

A fare chiarezza sulla possibilità di un incontro è stato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo, che ha confermato la previsione di un faccia a faccia tra Putin e Trump. Secondo quanto riferito dal rappresentante del Cremlino, al colloquio prenderanno parte anche alcuni esponenti delle delegazioni russa e americana. Ushakov ha inoltre sottolineato che i due leader avranno modo di affrontare le questioni più importanti indipendentemente dal formato dell’incontro.

Quanto al trilaterale tra i leader di Russia, Stati Uniti e Cina, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che dovrebbe durare “non più di un’ora. La Tass riferisce che i tre presidenti discuteranno soprattutto delle relazioni tra le maggiori potenze e del contributo che la loro cooperazione potrebbe dare al miglioramento della situazione internazionale.

La giornata di oggi, intanto, è stata segnata dal lungo colloquio tra Putin e Xi Jinping. I due presidenti hanno parlato per oltre due ore nella residenza di Stato Qilin Shanzhuang, proseguendo le conversazioni durante una colazione di lavoro alla quale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e lo stesso Ushakov. Russia e Cina stanno adottando un approccio costruttivo per costruire un ordine mondiale multipolare più equo, ha affermato Putin. “Il coordinamento in materia di politica estera tra Russia e Cina rimane stabile e si sta evolvendo positivamente. In un clima geopolitico difficile, stiamo adottando approcci costruttivi per costruire un ordine mondiale multipolare più equo”, ha dichiarato il presidente russo.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026