Trump presidente, oggi l’insediamento: “Primo giorno sarà speciale”

"Vedrete qualcosa di speciale. Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno felici. Ne vedrete molti". Donald Trump, a poche ore dal suo insediamento come 47esimo presidente, arringa la folla nel comizio alla Capital One Arena di Washington. "Quando poserò la mano sulla Bibbia per giurare, giureremo tutti insieme: vi rappresenterò tutti come 47esimo presidente degli Stati Uniti", dice. "Daremo al popolo americano il miglior primo giorno, la più grande prima settimana e i più straordinari primi 100 giorni di ogni presidenza nella storia americana", afferma Trump indicando le priorità della sua "agenda storica": lotta all'immigrazione illegale e via libera alle trivellazioni offshore. Trump, riferisce il Washington Post, aprirà il suo mandato dichiarando l'emergenza nazionale ai confini con il Messico. Quando il sole tramonterà" il 20 gennaio, "l'invasione dei nostri confini si fermerà", dice Trump nel comizio, facendo ancora riferimento alla "più grande operazione di deportazione, partirà molto presto. Difenderemo i nostri confini, proteggeremo i nostri cittadini: non saremo invasi, occupati, conquistati". "Abbiamo vinto. A mezzogiorno si chiude il sipario su 4 anni di declino americano. Inizia un nuovo periodo di prosperità e orgoglio. Fermeremo l'invasione", dice facendo riferimento alla protezione del confine meridionale. "Ci riprenderemo la nostra ricchezza. Riporteremo legge e ordine nelle nostre città, riporteremo il patriottismo nelle nostre scuole e sbatteremo fuori la follia transgender. Niente più uomini nello sport femminile, è finita", aggiunge. "Taglieremo la burocrazia federale, creeremo il nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo guidato da Elon Musk. E' qui da qualche parte", dice accogliendo il magnate sull'enorme palco. Musk si presenta al microfono con il figlio e intrattiene la platea: "La vittoria alle elezioni è l'inizio, faremo enormi cambiamenti e getteremo le basi affinché l'America sia forte per secoli, sia forte per sempre". Il presidente fa riferimento ad uno stato "trasparente e responsabile". In quest'ottica, "renderemo pubblici documenti relativi agli omicidi di John Fitzerald Kennedy, di suo fratello Robert Kennedy e di Martin Luther King". Nella giornata del 20 gennaio "vedrete qualcosa di speciale. Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno felici. Ne vedrete molti", ripete Trump preannunciando i primi provvedimenti. "Mi hanno detto che non dovrei firmarli tutti subito, dovrei aspettare settimane: no, lo farò subito…". "Venerdì sarò a Los Angeles -dice-. Dopo i terribili incendi, la ricostruiremo più bella che mai. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno una delle più grandi celebrazioni patriottiche". Trump snocciola gli obiettivi già illustrati durante la campagna elettorale, riproponendo proclami già sentiti, compreso "metterò fine alla guerra in Ucraina, taglierò le tasse, abbatteremo l'inflazione". "Ne abbiamo passate tante in questi 4 anni, lotterò per voi ogni giorno", dice infiammando la platea e ricordando lo schiacciante successo alle elezioni di novembre 2024 e alludendo a imprecisati tentativi di sovvertire il voto: "Ci hanno provato, ma era" un'elezione "troppo grande per essere truccata". C'è spazio per parlare ancora di TikTok. Trump si schiera a favore dell'app 'made in China' da oggi bandita negli Usa. "TikTok is back", "TikTok è tornato", dice facendo riferimento al parziale ripristino dell'app. Il presidente eletto ribadisce che "bisogna salvare TikTok", preannunciando un'azione immediata. "Mi piace TikTok", dice ricordando che attraverso l'app, durante la campagna elettorale, ha conquistato il voto giovane. "E dobbiamo salvare posti di lavoro", dice il presidente prospettando l'ipotesi di una joint-venture che coinvolga anche un soggetto statunitense nella proprietà dell'app.



Pubblicato il 20 Gennaio 2025