Trump, paura in volo: rischio collisione tra elicottero del presidente e aereo

(Adnkronos) – La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine su un incidente di sicurezza aerea che ha coinvolto martedì il Marine One, l'elicottero militare con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'agenzia, non si sarebbe trattato di un rischio di collisione imminente: i due velivoli coinvolti non erano apparentemente sulla stessa traiettoria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando il Marine One è decollato dalla Casa Bianca diretto alla Joint Base Andrews. Secondo alcune fonti, i controllori del traffico aereo non avevano però sospeso i voli commerciali nell'area del vicino Ronald Reagan Washington National Airport, come previsto dai protocolli di sicurezza. L'elicottero presidenziale è partito dall'area dell'Ellipse intorno alle 14:33 locali (18:33 GMT). Un minuto dopo è decollato il volo Envoy Air 3742, un aereo regionale Embraer 170 diretto a Pensacola, in Florida. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due mezzi potrebbe non essere stata rispettata la distanza minima di sicurezza prevista dalla FAA: 1,5 miglia orizzontali e 500 piedi verticali nelle vicinanze degli aeroporti. Entrambi i velivoli sono comunque atterrati senza problemi. Un altro volo regionale, il Republic 4700, si trovava a circa 3 miglia dall'aeroporto Reagan ed è stato fatto allontanare per precauzione prima di atterrare regolarmente. La FAA ha fatto sapere che analizzerà l'accaduto e potrebbe convocare un Safety Review Team. La Casa Bianca non ha commentato.

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Pubblicato il 5 Agosto 2026