Trump, omaggio a Musk al Congresso e applausi – Video

(Adnkronos) – C'è spazio per l'elogio pubblico di Elon Musk, eccezionalmente in giacca e cravatta, nel discorso di Donald Trump oggi al Congresso. "Per combattere l'inflazione metteremo fine agli sprechi dei soldi dei contribuenti. Per farlo, ho creato il Dipartimento per l'efficienza governativa, il Doge. Magari ne avete sentito parlare…", dice il presidente degli Stati Uniti presentando il magnate. "Elon è qui in platea. Sta facendo un lavoro enorme, non ne aveva bisogno", dice Trump chiamando l'applauso dei pressenti. "Lo apprezzano tutti, anche da questa parte, ma non vogliono ammetterlo", dice riferendosi ai democratici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Marzo 2025