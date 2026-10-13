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Trump: “Non credo che Cina e Russia stiano aiutando l’Iran”

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(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non credere che Cina e Russia stiano aiutando l’Iran. Ha scritto su Truth Social: “Vedo tanti commenti da parte dei pazzi e dei fanatici dell’estrema sinistra, che sostengono che Cina e Russia stiano aiutando la ‘meravigliosa’ Repubblica Islamica dell’Iran. Se lo stanno facendo, lo fanno a un livello molto basso, anche se non credo affatto che lo stiano facendo. Hanno troppo da perdere. Ma lo sapremmo, e molto velocemente!”. 

 

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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