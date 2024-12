Trump non cambia idea, Hegseth alla guida del Pentagono: “Ora sta bene”

(Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump non cambia idea e riconferma di volere l'ex conduttore di Fox News Pete Hegseth alla guida del Pentagono. In una intervista all'emittente Nbc News, Trump ha detto di sapere che ''la gente era un po' preoccupata'' dopo le notizie circolate sull'abuso di alcol e aggressione sessuale di una donna da parte di Hegseth. Ma ''sembra che Pete ora stia bene'', ha rassicurato Trump nell'intervista che andrà integralmente in onda domani. ''E' un ragazzo giovane, con un curriculum incredibile. E' andato a Princeton e a Harvard. Era un bravo studente in entrambe le università. Ama l'esercito e penso che la gente stia iniziando a vederlo, quindi lavoreremo sulla sua candidatura'', ha spiegato Trump. ''E' un tipo molto intelligente. Lo conosco tramite Fox e da molto tempo. E ogni volta che gli parlo, tutto ciò di cui vuole parlare è l'esercito", ha aggiunto il presidente eletto. Sul sostegno da parte del Senato della nomina di Hegseth al Pentagono, Trump ha garantito che ''molti senatori mi chiamano per dirmi che è fantastico''. Sui suoi problemi con l'alcol, il tycoon ha affermato che ''ho parlato con persone che lo conoscono molto bene e dicono che non ha problemi con l'alcol". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2024