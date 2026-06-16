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Trump-Meloni, siparietto distensivo al G7: “Io abbandonato”, “Noi sempre amici”

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(Adnkronos) – Siparietto distensivo al G7 tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni. "Sono stato abbandonato…" punzecchia il tycoon, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo sempre stati amici!", replica la presidente del Consiglio con una battuta.  Un botta e risposta che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Giugno 2026

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