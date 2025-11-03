Attualità

Trump: “Maduro ha i giorni contati”, ma esclude una guerra con il Venezuela

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un'intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone . Alla domanda, durante il programma 60 Minutes, se gli Stati Uniti avrebbero dichiarato guerra al Venezuela , Trump ha risposto: "Ne dubito. Non credo". Tuttavia, quando gli è stato chiesto se i giorni di Maduro come presidente fossero contati, ha risposto: "Direi di sì. Penso di sì, sì".  Maduro, che negli Stati Uniti è stato incriminato per reati di droga, ha accusato Washington di aver usato il traffico di droga come pretesto per "imporre un cambio di regime" a Caracas e impadronirsi del petrolio venezuelano. Nelle ultime settimane, più di 15 attacchi statunitensi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico hanno causato la morte di almeno 65 persone; l'ultimo è avvenuto sabato, suscitando critiche da parte dei governi della regione. Washington non ha ancora reso pubblica alcuna prova che i suoi obiettivi stessero contrabbandando stupefacenti o rappresentassero una minaccia per gli Stati Uniti.    
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

37 minuti fa

Terremoto in Afghanistan, almeno 20 morti e 320 feriti

1 ora fa

Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

2 ore fa

Trump: “Usa riprenderanno test con armi nucleari. Cina e Russia li fanno e non lo dicono”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio