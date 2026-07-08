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Trump: “L’Italia si è comportata bene, solo un brutto momento”

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(Adnkronos) – Donald Trump archivia gli attacchi contro l'Italia e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "L'Italia si è comportata bene", dice il presidente degli Stati Uniti al vertice Nato di Ankara. "Tutti i paesi si sono comportati bene, hanno solo avuto un brutto momento", dice riferendosi al mancato sostegno nei confronti degli Usa nella guerra con l'Iran, 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

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