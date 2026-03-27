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Trump: “L’Iran deve aprire lo Stretto di… Trump”

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(Adnkronos) –
"L'Iran deve aprire lo Stretto di Trump. Scusate, di Hormuz…". Non è una gaffe ma un annuncio, o quasi. Donald Trump si 'intesta' lo Stretto di Hormuz, il braccio di mare che l'Iran paralizza nella guerra in corso da un mese. Lo Stretto è fondamentale per il commercio del petrolio e il presidente degli Stati Uniti esige la ripresa della navigazione. I negoziati, dice Trump intervenendo ad un forum economico a Miami, procedono: "L'Iran implora per un accordo" 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Marzo 2026

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