Trump, l’attacco a Biden con parolaccia

(Adnkronos) – "Biden è stato il peggior presidente della nostra storia". Donald Trump attacca Joe Biden con passaggi durissimi del suo discorso al Cpac, la conferenza dei conservatori. "Sto rimediando ai suoi disastri, dal confine all'inflazione. Ogni cosa che ha toccato è diventata una merda, ogni cosa… E' così. Non dovrei usare parole volgari, ma è il termine più appropriato e dobbiamo dire la verità", dice il presidente degli Stati Uniti tra l'approvazione della platea. "Il popolo ci ha affidato un mandato clamoroso e noi lo useremo", dice, rivendicando che la sua amministrazione ha ottenuto più risultati in quattro settimane che la maggior parte delle amministrazioni in quattro anni: "Abbiamo fatto molti progressi". "Ora abbiamo il miglior confine del mondo", dice riferendosi in particolare ai risultati delle azioni contro l'immigrazione illegale. "Stiamo liberando le comunità che sono state occupate da immigrati illegali". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Febbraio 2025