Trump, la stima per Elisabetta: l’ultimo ritratto della regina nel salone di Mar a Lago

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Donald Trump ammirava molto la regina Elisabetta tanto da possedere una riproduzione dell'ultimo ritratto della defunta monarca nella sua casa in Florida. Nella nuova biografia 'Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story', l'autore Robert Hardman scrive che il presidente degli Stati Unti desiderava un "ricordo permanente" della monarca, scomparsa nel settembre 2022. Il quadro fu realizzato dell'artista polacco-britannica Basia Kaczmarowska-Hamilton appena quattro mesi prima della morte della regina ed era originariamente destinato all'Istituto Polacco di Londra – ricorda il biografo – ma la regina lo apprezzò così tanto da chiedere di poterlo tenere. L'originale è tuttora esposto al Castello di Windsor, mentre una riproduzione è stata inviata all'Istituto Polacco. Un'ulteriore riproduzione è stata donata a Trump dall'artista. "Era una persona fantastica. Volevo appendere il suo ritratto in una stanza dove non ci fosse nessun altro sulle pareti", avrebbe detto Trump ad Hardman, secondo cui il dipinto è ora appeso nella sala da pranzo della residenza di Trump a Mar-a-Lago, sopra un quadro raffigurante una nave medievale. Dopo la morte della regina nel 2022 – ricorda People – Trump ha elogiato Elisabetta in una dichiarazione, affermando che lui e sua moglie avrebbero "sempre ricordato con affetto il tempo trascorso insieme alla sovrana e non avrebbero mai dimenticato la generosa amicizia di Sua Maestà, la sua grande saggezza e il suo meraviglioso senso dell'umorismo". "Che donna magnifica e splendida era, non c'era nessuno come lei!", ha scritto Trump. "I nostri pensieri e le nostre preghiere saranno con il grande popolo del Regno Unito mentre onorate la sua vita ricca di significato e il suo eccezionale servizio al popolo. Che Dio benedica la Regina, che regni per sempre nei nostri cuori e che Dio protegga lei e il Principe Filippo con la sua costante cura". Nel settembre 2025, durante la sua seconda visita di Stato ufficiale nel Regno Unito, il presidente Trump e la first lady Melania Trump hanno visitato la tomba della regina Elisabetta nella Cappella di San Giorgio. Secondo quanto riportato all'epoca dalla giornalista esperta di questioni reali Rebecca English, i coniugi Trump hanno trascorso 10 minuti in raccoglimento presso la tomba della regina Elisabetta, e il presidente Trump ha definito la visita un "grande onore". Non è chiaro se la defunta regina avesse la stessa opinione su Trump. Nel documentario del 2024 'The Cowboy and the Queen', l'amico della regina Elisabetta, Monty Roberts, affermò che alla regina "non piaceva" Trump. Nello stesso anno, una biografia sulla defunta monarca, 'A Voyage Around the Queen', confermò tale affermazione.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026