Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale

Donald Trump e la preghiera virale. Un video diffuso sui social da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra il momento di raccoglimento nello Studio Ovale. Trump, seduta alla sua scrivania, è circondato da un gruppo di persone. Quelle più vicine, appoggiano le mani sulle spalle e sulle braccia del presidente, fulcro di una catena che si sviluppa senza interruzioni. "Preghiamo perché dal cielo l'ispirazione arrivi nel cuore e nella mente del nostro presidente, preghiamo per la protezione del nostro presidente e delle nostre truppe in questi tempi difficili", dice la persona che guida la preghiera. "Preghiamo perché il presidente abbia la forza di guidare il paese".

Pubblicato il 6 Marzo 2026