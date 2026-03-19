Attualità

Trump, la battuta gela la premier giapponese: “Attacco Iran come Pearl Harbor”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Donald Trump 'regala' una battuta che fa calare il gelo alla Casa Bianca durante l'incontro con la premier del Giappone, Sanae Takaichi. "Perché non abbiamo avvisato gli alleati sull'attacco all'Iran? Volevamo sfruttare l'effetto sorpresa, che il Giappone conosce benissimo. Perché non ci avete avvisato prima di Pearl Harbor?", chiede il presidente degli Stati Uniti. Takaichi ascolta le parole dell'interprete, l'espressione del suo viso tradisce un pizzico di disagio… 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta

30 minuti fa

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

48 minuti fa

Imprese, Tasca (A2a): “Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition”

1 ora fa

Imprese, Ventura (A2a): “Con stakeholder engagement dialogo con attori coinvolti”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio