Trump incriminato per altre tre accuse nel caso dei documenti top secret

(Adnkronos) – Il team del procuratore speciale Jack Smith ha accusato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di altri tre capi d'accusa nel caso dei documenti riservati, che si aggiungono ai 37 precedenti. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Trump di aver ordinato al suo personale di cancellare le registrazioni delle telecamere di sicurezza e di conservazione intenzionale di informazioni sulla difesa. Il tycoon sarebbe responsabile di aver chiesto ad altri di "alterare, mutilare e cancellare delle prove”. Carlos de Oliveira, il gestore della proprietà di Mar-a-Lago, la villa di Trump dove sono stati trovati più di 300 documenti classificati, deve rispondere di un'accusa di alterazione, distruzione, mutilazione o occultamento di oggetti; di una seconda accusa di alterazione, distruzione, mutilazione o occultamento di documenti, registri o altri oggetti; e di un'altra accusa di aver fatto dichiarazioni e affermazioni false durante un colloquio volontario con gli investigatori federali. "Questa è un'interferenza elettorale ai massimi livelli. Stanno molestando la mia azienda, stanno molestando la mia famiglia e, soprattutto, stanno molestando me. Le accuse sono ridicole. Lo sanno meglio di chiunque altro", ha dichiarato Trump a Fox News. L'ex presidente ha assicurato che "questo non sarebbe successo" se il politico repubblicano non fosse stato "davanti al presidente Joe Biden in numerosi sondaggi". "Sono in testa come candidato repubblicano e sono in vantaggio nelle elezioni generali, e questo è ciò che si ottiene. Il nostro Paese sta subendo abusi da parte del Dipartimento di Giustizia. Speriamo che il Partito Repubblicano faccia qualcosa al riguardo", ha aggiunto Trump. Queste nuove accuse arrivano mentre l'ex presidente e il suo team di avvocati attendono una nuova incriminazione per il ruolo di Trump nell'assalto al Campidoglio, dopo che Smith la scorsa settimana ha inviato una lettera all'ex presidente in cui lo informava di essere indagato nel caso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Luglio 2023