Trump in Cina: “Con Xi colloqui estremamente positivi e produttivi”. E lo invita alla Casa Bianca

(Adnkronos) – "Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi". Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per "la magnifica accoglienza, senza pari". Durante il banchetto a cui ha partecipato con Xi, il presidente Usa ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati "tutti positivi per gli Usa e la Cina". "Oggi abbiamo avuto conversazioni e incontri estremamente positivi e produttivi con la delegazione cinese, e questa sera è un'altra preziosa opportunità per discutere tra amici alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi", ha detto Trump parlando all'inizio del banchetto di Stato offerto da Xi e sottolineando come la relazione tra Stati Uniti e Cina sia "una delle più significative nella storia umana". E a esempio dell'influenza americana sulla cultura del gigante asiatico, il presidente ha detto che "molti cinesi ora amano il basket e i blue jeans". E d'altro canto "i ristoranti cinesi in America oggi superano in numero le cinque più grandi catene di fast food negli Stati Uniti messe insieme", ha osservato, definendola "un'affermazione piuttosto importante".

Trump ha invitato Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan alla Casa Bianca, ha annunciato lo stesso presidente americano durante il banchetto offerto dal presidente cinese, precisando che l'incontro avverrà il 24 settembre. "Non vediamo l'ora. E ora vorrei alzare un calice e proporre un brindisi ai ricchi e duraturi legami tra i popoli americano e cinese", le parole del presidente Usa.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026