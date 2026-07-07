Attualità

Trump: “Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E' la Groenlandia il nodo principale nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Nato, parola di Donald Trump. Il presidente americano, che vorrebbe controllare l'isola, risponde alle domande dei giornalisti prima del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Ankara. "Spendiamo tanti soldi per difendere la Groenlandia dalla Russia, non siamo tenuti a farlo. La Danimarca non aiuta". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Vannacci smentisce l’incontro con Di Battista: “Una bufala”

7 minuti fa

Olesen (Novo Nordisk): “Contro obesità impegno comune”

11 minuti fa

Oufa Shobeir, chi è il portiere-eroe che ha parato un rigore a Messi

12 minuti fa

Milano, ciclista travolta e uccisa: camionista denunciato per omicidio stradale

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio