Trump: “Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia”

(Adnkronos) – E' la Groenlandia il nodo principale nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Nato, parola di Donald Trump. Il presidente americano, che vorrebbe controllare l'isola, risponde alle domande dei giornalisti prima del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Ankara. "Spendiamo tanti soldi per difendere la Groenlandia dalla Russia, non siamo tenuti a farlo. La Danimarca non aiuta".

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Pubblicato il 7 Luglio 2026