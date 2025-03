Trump, il messaggio all’ambasciatore in Italia: “Divertiti”

(Adnkronos) – "Divertiti, divertiti tantissimo". Donald Trump si rivolge così a Tilman Fertitta, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Il presidente accoglie alla Casa Bianca i nuovi rappresentanti diplomatici indicati. Fertitta si appresta ad assumere l'incarico. "Signor presidente, grazie per questo grande onore. Servirò" come ambasciatore "in Italia e San Marino. Non vedo l'ora di lavorare con un nostro grande alleato", dice Fertitta, uomo d'affari di 57 anni. "Divertiti, divertiti tantissimo", la risposta del presidente che ironizza anche sull'enorme patrimonio di Fertitta tra le risate generali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025