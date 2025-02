Trump firma ordine per vietare ad atlete transgender di competere con le donne

(Adnkronos) –

Vietato alle atlete transgender competere con le donne nello sport. Donald Trump oggi, 5 febbraio, firma un ordine esecutivo per vietarlo. L'ordine, che è stato intitolato dall'amministrazione "No a uomini nello sport delle donne", in particolare vieterà ad atlete transgender di entrare negli Stati Uniti per competere con le donne alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Secondo quanto hanno spiegato oggi dalla Casa Bianca, ai funzionari federali viene ordinato di avviare indagini per frode a carico delle donne transgender che fanno domanda di visto per entrare negli Usa per competere negli sport femminili. Gli Stati Uniti intendono usare la loro autorità con il Comitato Olimpico Internazionale per "tutelare la sicurezza delle donne nello sport quando avviene sul suolo americano". Sono già arrivate le proteste dell'Human Rights Campaign che ha detto che la misura di Trump esporrà giovani a "molestie e discriminazioni". "Noi vogliamo che tutti gli sport siano giusti, gli studenti sicuri e i giovani abbiano la possibilità di partecipare, ma questo divieto a tappeto rischia di negare ai ragazzi tutto questo", ha dichiarato il presidente Kelley Robinson. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



