Trump: “Favorevole a eventuale incriminazione di Fauci”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere favorevole a un'eventuale incriminazione penale di Anthony Fauci da parte del Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, paragonando la situazione dell'ex alto funzionario sanitario al controllo legale a cui sono stati sottoposti due dei suoi principali collaboratori durante la presidenza Biden. Alla domanda da parte della stampa sulla possibilità che il Dipartimento di Giustizia dovesse perseguire Fauci, Trump ha fatto riferimento alle incriminazioni per oltraggio al Congresso subite dai suoi ex collaboratori Steve Bannon e Peter Navarro, dopo che questi si erano rifiutati di ottemperare alle citazioni della commissione della Camera che indagava sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Entrambi sono stati giudicati colpevoli e hanno scontato quattro mesi di carcere. "Merrick Garland ha processato due persone perbene e le ha mandate in prigione", ha detto Trump, riferendosi all'ex procuratore generale nominato dal presidente Joe Biden. "Quindi, quando vedi succedere una cosa del genere, ti viene da pensare che forse anche lui dovrebbe", ha detto Trump a proposito di Fauci. "Francamente, quello che ha fatto è stato molto più grave di molti crimini, ma hanno processato due persone quando niente di simile era accaduto in precedenza".

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Pubblicato il 7 Agosto 2026