Trump: “Europa ha prestato soldi a Ucraina”. E Macron lo corregge

(Adnkronos) – Emmanuel Macron corregge Donald Trump con un fact checking in diretta tv. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese rispondono alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Trump propone uno dei suoi cavalli di battaglia, affermando che l'Europa "ha prestato soldi all'Ucraina e li riavrà. Noi, no". "Per essere onesti, noi paghiamo. Abbiamo pagato per il 60% dello sforzo totale. Come gli Stati Uniti, prestiti, garanzie… Abbiamo dato denaro reale, per essere chiari", le parole del presidente francese. "Se ci credete, per me va bene -chiosa Trump-. Ma loro riavranno i loro soldi. Noi, no". Dopo l'incontro, i due leader si presentano in conferenza stampa. "La pace non può significare la resa dell'Ucraina", dice Macron, mettendo in guardia da un mondo in cui vince la "legge del più forte" e accendendo i riflettori sulla "guerra d'aggressione russa", identificando quindi un chiaro responsabile nel conflitto. "L'Europa ha investito 138 miliardi in Ucraina. L'Ucraina ha combattuto per la propria sovranità e per la nostra sicurezza", dice. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Febbraio 2025