Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere il presidente

(Adnkronos) – Ergastolo per Ryan Routh, l'uomo condannato lo scorso anno per aver tentato di uccidere l'allora candidato alla presidenza Donald Trump nel suo golf club di West Palm Beach nel settembre del 2024. È stata quindi accolta la richiesta dei procuratori per i quali "i crimini di Routh meritano indubbiamente la condanna a vita, dal momento che nel corso di mesi ha intrapreso passi per uccidere un importante candidato presidenziale, dimostrando la volontà di uccidere chiunque si mettesse sulla sua strada e da allora non ha espresso né rammarico né rimorso per le sue vittime".   
Pubblicato il 4 Febbraio 2026

