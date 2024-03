Trump, elezioni Usa: Pence non appoggia ex presidente

(Adnkronos) – L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence non appoggerà l'ex presidente degli Usa, Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Non dovrebbe sorprendere che quest'anno non appoggerò Donald Trump", ha detto Pence a 'Fox news'. Il rapporto tra Pence e Trump si è inasprito dopo i disordini del 6 gennaio 2021 di Capitol Hill. "Abbiamo le nostre divergenze sui miei doveri costituzionali che ho esercitato il 6 gennaio 2021", ha detto.



Pubblicato il 15 Marzo 2024