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Trump e l’Iran ‘americano’, il presidente pubblica la mappa a stelle e strisce

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(Adnkronos) –
"Gli Stati Uniti del Medio Oriente?". È la domanda rilanciata da Donald Trump su Truth Social, dove il presidente americano ha pubblicato un'immagine della mappa della regione in cui l'Iran appare interamente colorato a stelle e strisce. Il post rientra in una serie di contenuti ironici e provocatori diffusi dal numero 1 della Casa Bianca nella giornata di oggi. Tra gli altri contenuti, una foto in cui Trump viene accolto festosamente a Pechino, accompagnata dalla scritta "la Cina ama Trump", e un’altra in cui il suo volto gigante emerge dietro le montagne della Groenlandia, mentre saluta con la frase: "Ciao, Groenlandia". L'Iran 'americano' rientra in un filone che Trump ha già alimentato in passato su Truth. Il presidente ha fatto più volte riferimento all''annessione virtuale' della Groenlandia, tornata sotto i riflettori anche oggi, e a quella del Venezuela, definito potenzialmente il 51esimo stato americano dopo l'operazione compiuta a gennaio con la cattura dell'ex presidente Nicolas Maduro.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Maggio 2026

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