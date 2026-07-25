Trump e l’annuncio con il cappellino rosso: “E’ mia intenzione candidarmi alle presidenziali 2028”

(Adnkronos) – Tira fuori improvvisamente il cappellino rosso con la scritta 'Trump 2028' ed esprime l'intenzione di voler correre per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è alle battute finali del suo discorso (durato circa un'ora) alla cena di gala dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca quando lancia una provocazione ai media: "Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi come presidente degli Stati Uniti". Poi indossa il cappellino. "Dovrebbe essere facile – ha aggiunto – Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza".

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Pubblicato il 25 Luglio 2026