Trump e il giallo dell’annuncio, su Truth insiste: “Sarà tra i più importanti, divertitevi”

(Adnkronos) – Donald Trump continua a tenere alta l'attenzione sull'annuncio "importantissimo" che ha promesso di fare nelle prossime ore in concomitanza con il suo primo viaggio internazionale in Medio Oriente. Dopo che nei giorni scorsi aveva preso piede l'ipotesi riportata dalla stampa israeliana, e poi smentita dagli Usa, di un possibile riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'amministrazione Trump, il giallo del misterioso annuncio che potrebbe cambiare il corso della storia, continua a tenere banco tra gli analisti. E il presidente contribuisce ad alimentare la suspense stuzzicando la curiosità con una nuova allusione, stavolta via social. "Il mio prossimo post su Truth – ha scritto oggi Trump – sarà uno dei più importanti e di impatto che io abbia mai pubblicato. Divertitevi", il messaggio laconico del Presidente. Mentre già si scatenano nuove ipotesi. Come nel caso del riconoscimento dello Stato di Palestina, nuove 'indiscrezioni' sull'annuncio che Trump starebbe per fare, arrivano dalla stampa israeliana. Fonti del Golfo citate da Haaretz anticipano infatti che il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare una proposta di cessate il fuoco a Gaza durante il suo viaggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2025