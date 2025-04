Trump e il check up: “Test cognitivo? Andato bene, io diverso da Biden”

(Adnkronos) – "In generale, sento che sono in ottima forma, un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Così Donald Trump parlando ai giornalisti del check up annuale a cui si è sottoposto all'ospedale militare Walter Reed di Washington, durante il quale il 78enne presidente si è sottoposto anche ad un test cognitivo. "Ho voluto essere un po' diverso da Biden, ho fatto un test cognitivo, non so che dirvi altro che ho risposto bene a tutte le domande", ha affermato. La stoccata a Biden sembra essere un chiaro riferimento agli eventi del luglio scorso, quando l'ex presidente Usa – dopo il disastroso confronto tv con Trump – in una conferenza stampa dopo il vertice della Nato a Washington aveva inanellato una serie di gaffe e lapsus. Il tycoon aveva allora suggerito all'ex inquilino della Casa Bianca di sottoporsi insieme a lui a dei test cognitivi. "Sono fantastico sul piano cognitivo, sono perfetto, ho fatto dei test. Faccio dei test di routine'', aveva detto in quell'occasione Trump. ''Ho appena fatto una visita medica e ne sono uscito perfetto. Annunceremo presto i risultati'', le parole del magnate, all'epoca in corsa per le presidenziali. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025