(Adnkronos) – Occhi chiusi e attenzione ‘ridotta’. Donald Trump dorme durante il discorso di Xi Jinping? Una telecamera indugia sul presidente degli Stati Uniti durante la sessione plenaria del vertice Apec a Shenzhen, in Cina. Il presidente cinese Xi Jinping tiene il suo intervento, che viene tradotto dagli interpreti. Trump ascolta assorto. O, a quanto pare, si appisola con le mani conserte e la testa reclinata in avanti. Le immagini documentano un paio di sussulti, prima di quello che sembra a tutti gli effetti un risveglio. Trump riapre gli occhi poco prima che la telecamera stacchi e si concentri sul premier canadese Mark Carney, sveglissimo e intento a prendere appunti.

La giornata di Trump ha previsto, oltre alla partecipazione alla sessione plenaria, anche gli incontri con Vladimir Putin e Xi Jinping, prima in formato bilaterale e poi trilaterale.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026