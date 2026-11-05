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Trump dopo la sconfitta: “Le nostre elezioni sono truccate. L’Iran? Forse dovrò distruggerlo, presto saprete”

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(Adnkronos) – “Le nostre elezioni sono così truccate, non avete idea”. Il presidente Usa Donald Trump ha parlato dallo Studio Ovale all’indomani della sconfitta repubblicana alle elezioni di Midterm. L’ex tycoon ha aggiunto di aver seguito il voto a Los Angeles, definendolo “un evento davvero vergognoso”.  

Ma la recente sconfitta alle elezioni di metà mandato non sono stato l’unico argomento di cui ha parlato l’inquilino della Casa Bianca. Sulla guerra in Iran il presidente ha detto: “Adesso prenderemo una decisione. Dobbiamo decidere se completare l’opera, in modo che non accada mai più. Preferirei non distruggere il resto del Paese, se possibile, ma forse sarò costretto a farlo. Lo saprete molto presto”.  

Non ha mancato il commento sull’Ucraina: “Ci sarà un accordo. Sarà un grande accordo e coinvolgerà qualcosa di più dell’Ucraina… Potrei persino dire che potrebbe coinvolgere tutta l’Europa. Sarà un accordo grande e magnifico, e tutti ne saranno entusiasti”, ha precisato parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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