Trump compra una Tesla da Musk: “Ma non la posso guidare”

(Adnkronos) – Donald Trump compra una Tesla, che viene recapitata alla Casa Bianca, per esprimere sostegno a Elon Musk, nel mirino da quando guida il Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa che sta tagliando i costi in maniera drastica. Negli ultimi giorni sono stati registrati attacchi contro impianti e concessionari Tesla. "Voglio comprare questa auto. La brutta notizia e che non posso guidarla, non guido da molti anni. La terrò alla Casa Bianca, la userà il mio staff. Io non posso guidarla. E' un ottimo prodotto e quest'uomo ha dedicato tutta la sua vita a questo", dice Trump. "Ora viene trattato in maniera scorretta da un gruppo ristretto di persone. E' un grande patriota, non può essere penalizzato perché è un patriota. Tesla è una compagnia di enorme successo. Elon è in grado di scoprire frodi per miliardi, il nostro paese sarà forte per le cose che lui ha fatto e per quello che io sto facendo. Non c'è una squadra migliore", aggiunge Trump. "Voglio ringraziare il presidente per il suo sostegno", dice Musk. "So che mi farebbe uno sconto, ma io sono il presidente e voglio pagare l'auto a prezzo pieno", chiosa Trump.



Pubblicato il 11 Marzo 2025