Trump chiede aerei militari per proteggerlo da Iran

La campagna di Donald Trump ha chiesto che veicoli e aerei militari trasportino e proteggano l'ex presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane che porteranno al voto del 5 novembre, citando i timori di un piano per assassinarlo da parte dell'Iran. Lo riferisce il Washington Post, citando email e persone al corrente della questione, secondo cui, tra le richieste avanzate, ci sono anche quelle di ampliare le restrizioni di volo sulle sue residenze ed il posizionamento di vetri antiproiettile ad uso della campagna nei sette cosiddetti 'battleground states', gli stati che si riveleranno decisivi nelle elezioni. Le richieste sono straordinarie e senza precedenti: nessun candidato alla Casa Bianca nella storia recente è mai stato trasportato su aerei militari prima di un'elezione. Tuttavia, secondo le email esaminate dal giornale, il governo ha informato i consiglieri della campagna di Trump che l'Iran sta ancora attivamente complottando per ucciderlo. L'argomento è stato sottoposto al presidente Joe Biden con una domanda di un giornalista. "Finché non chiede gli F-15…", ha risposto Biden. "Ho detto al Dipartimento di dargli ogni singola cosa di cui ha bisogno – ha aggiunto Biden – come se fosse un presidente in carica".



Pubblicato il 11 Ottobre 2024