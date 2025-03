Trump annuncia dazi del 25% su auto non prodotte in Usa

(Adnkronos) –

"Imporremo dazi del 25% su tutte le auto non prodotte negli Stati Uniti. Se vengono prodotte qui, non ci sono dazi". Donald Trump annuncia l'introduzione di dazi sull'industria dell'auto. "E' l'inizio del giorno della liberazione in America. Ci riprenderemo una parte del denaro che ci è stato portato via, imporremo dazi a paesi che hanno fatto affari qui, portando via lavoro", dice il presidente degli Stati Uniti. L'annuncio odierno costituisce una nuova tappa verso la scadenza del 2 aprile. All'inizio del prossimo mese, come ha ribadito più volte Trump, gli Stati Uniti vareranno nuovi dazi sulla base del criterio della reciprocità: "Tasseremo chi ci tassa", ha detto più volte il presidente, puntando il dito anche contro l'Unione Europea, rea – secondo la Casa Bianca – di aver tratto benefici per anni dal rapporto commerciale sbilanciato con gli Usa.

Nelle ultime ore, Trump ha definito gli europei "parassiti" allineandosi alle considerazioni espresse dal vicepresidente JD Vance nella celeberrima chat, svelata da The Atlantic, in cui funzionari di alto livello hanno interagito prima del raid americano contro gli Houthi.



Pubblicato il 26 Marzo 2025