Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: “Incontro con Putin? C’è sempre una possibilità”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha accolto oggi, venerdì 7 novembre, alla Casa Bianca l'omologo ungherese Viktor Orban, prima del pranzo bilaterale. Interrogato dai giornalisti presenti sulla possibilità di un incontro a Budapest con Vladimir Putin, ha risposto: "C'è sempre una possibilità". Poi, indicando Orban, ha detto alle telecamere: "È un grande leader". Quanto all'eventualità di esenzioni sulle sanzioni sul petrolio russo, richieste da Orban, Trump risponde: "Stiamo esaminando la questione, per l'Ungheria è difficile avere gas e petrolio da altre parti, non hanno il vantaggio di avere lo sbocco al mare e ai porti".

Pubblicato il 7 Novembre 2025