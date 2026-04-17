Trump abbracciato a Gesù: il post e la nuova polemica

(Adnkronos) – Donald Trump torna al centro delle polemiche dopo aver ricondiviso su Truth Social un’immagine che lo ritrae insieme a Gesù in una rappresentazione dal forte impatto simbolico e politico. Il post originale, pubblicato da un account chiamato 'Irish for Trump', mostra Gesù che abbraccia il presidente degli Stati Uniti. Sullo sfondo, una luce intensa illumina la bandiera americana, mentre i due appaiono affiancati con un’aureola sopra il capo. Nella didascalia si legge: “Non sono mai stato un uomo molto religioso. Ma non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”. Trump ha rilanciato il contenuto aggiungendo un commento personale: “Ai pazzi della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io lo trovo davvero carino”. Il nuovo post arriva pochi giorni dopo le polemiche seguite a un’altra immagine generata dall’IA, in cui Trump appariva in una versione assimilata a una figura cristica “guaritrice”. In quell’occasione, Trump aveva inizialmente minimizzato le critiche, sostenendo che l’immagine lo rappresentasse come un medico, cancellando poi il post. Negli ultimi giorni, inoltre, non sono mancati attacchi del presidente al Pontefice, in un clima di crescente tensione tra la Casa Bianca e il Vaticano.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026